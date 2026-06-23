Nürnberg (dpa/lby) - Ein 48 Jahre alter Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der A6 zwischen Alfeld und Altdorf ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr sein Lastwagen auf einen Lastwagen auf, der auf dem Standstreifen stand. Der 48-Jährige erlitt tödliche Verletzungen, wie die Polizei weiter mitteilte. Der 44-jährige Fahrer des stehenden Lastwagens wurde demnach leicht verletzt. Weitere Umstände waren zunächst nicht bekannt.