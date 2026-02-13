Verkehr: Lastwagen verliert 100 Getränkekisten bei Unfall auf A6

Feuchtwangen - Rund 100 Getränkekisten sind bei einem Unfall von der Ladefläche eines Lastwagens gefallen und haben sich auf der Autobahn 6 nahe der Grenze zu Baden-Württemberg verteilt. Der Lastwagen war zuvor bei Feuchtwangen (Landkreis Ansbach) gegen eine Leitplanke gefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Mehrere Autos seien über herabgefallenen Kisten gefahren, die auf beiden Seiten der Autobahn gelegen seien. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.