Dennoch kommt es laut ADAC zu rund sieben Kilometern Stau in Fahrtrichtung Frankfurt. Autofahrer müssen demnach am letzten Schultag in Bayern mit einer Verzögerung von mindestens einer Stunde rechnen. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Sperrung noch bis in den Nachmittag dauern wird. Ein Bergungsunternehmen werde den Lastwagen wieder aufrichten, hieß es. Dafür müsse aber zunächst das Pulver abgepumpt werden.