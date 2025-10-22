In der Eisenbahnstraße in Langewiesen gelten unterschiedliche Geschwindigkeitsvorgaben – zumindest bisher. Im östlichen Teil ohne Gehweg gilt Tempo 20, im westlichen Teil (der teilweise gepflastert ist) sowie einigen umliegenden Straßen im Viertel allerdings Tempo 50. Das soll sich ändern, besagt ein Bürgerhaushaltsvorschlag, der im Umwelt- und Verkehrsausschuss Ilmenau diskutiert wurde. Mindestens der westliche Teil der Eisenbahnstraße soll laut Einreicherin zum verkehrsberuhigten Bereich deklariert werden, alternativ die Geschwindigkeit auch in den umliegenden Straßen auf 20 gesenkt werden.