Verkehr: Langes Wochenende - lange Staus

Gerade auf der Brennerautobahn gibt es eine hohe Staugefahr, da dort weiterhin an der Luegbrücke gebaut wird - auch wenn der Verkehr dort von Freitag bis Sonntag pro Fahrtrichtung auf zwei Spuren läuft. Auf der Inntalautobahn gelten zudem Abfahrtssperren für den überregionalen Durchgangsverkehr.