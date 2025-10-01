Verkehr: Langes Wochenende - lange Staus

- A3 Frankfurt - Würzburg - Nürnberg
- A6 Heilbronn - Nürnberg
- A7 Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte
- A8 Stuttgart - München - Salzburg
- A9 München - Nürnberg
- A93 Inntaldreieck - Kufstein
- A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen
- A99 Umfahrung München.
Auch im Ausland wird es voll
Hinzu kommt weitere Staugefahr im Ausland: Die Fernstraßen in den Alpenländern würden am Wochenende zeitweise sehr voll, heißt es vom ADAC - auch hier gilt dies wegen Ausflüglern, besonders bei schönem Wetter. Zu den Problemstrecken zählen unter anderem die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route.