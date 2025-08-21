Verkehr: Kleinbus prallt gegen Auflieger - Vier Verletzte bei Unfall

Drei Gleichen (dpa/th) - Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 4 in Thüringen verletzt worden. Der 22-jährige Fahrer sei nahe Drei Gleichen (Landkreis Gotha) wegen eines Sekundenschlafes mit einem vor ihm fahrenden Lkw-Auflieger kollidiert, sagte ein Polizeisprecher. Der Kleinbus sei gegen die Mittelleitplanke geschleudert worden und auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen gekommen. Es wurden alle vier Insassen verletzt, darunter ein 27-Jähriger lebensbedrohlich und ein 22-Jähriger schwer.