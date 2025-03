Klettbach (dpa/th) - Ein Kind ist an einem Gasthof in Klettbach (Weimarer Land) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Siebenjährige wurde nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestand demnach nicht.