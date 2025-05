Augsburg/Neuburg a.d. Donau - Drei Tage nach einem Unfall in Karlshuld im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist ein Neunjähriger am Dienstagabend im Krankenhaus gestorben. Der Junge war laut Polizei am Samstag vom Auto eines 64-Jährigen erfasst worden, der den Jungen wohl übersehen hatte. Der Neunjährige stürzte und wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Augsburg gebracht, wo er nun starb.