Verkehr: Kilometerlange Seilbahn eröffnet bei Paris

Das südfranzösische Toulouse verfügt über eine 3 Kilometer lange Seilbahn. Am Hafen von Barcelona und in London können Besucher und Einheimische auf 1,3 und rund 1 Kilometern Strecke über die Stadt schweben. In den Bergen gibt es in Europa bereits Seilbahnen, die ähnlich lang sind wie die neue Linie bei Paris. In anderen Regionen gibt es auch deutlich längere städtische Seilbahnen. Bekannt sind etwa die Seilbahnnetze im bolivianischen La Paz und im kolumbianischen Medellín.