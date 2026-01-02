Verkehr "Keine Lust" auf Polizeikontrolle - 91-Jähriger haut ab

Bernried (dpa/lby) - Ein 91 Jahre alter Autofahrer ist vor der Polizei geflüchtet - und zwar weil er nach eigener Aussage "keine Lust auf eine Kontrolle" hatte. Der Mann sei einer Polizeistreife am Neujahrstag bei Bernried am Starnberger See wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen, teilte die Polizei mit. Er sei er außerhalb der Ortschaft mit Tempo 30 bis 40 gefahren und habe mehrfach unvermittelt abgebremst.