Verkehr: Junger Mann rast mit mehr als 150 km/h durch Ingolstadt

Ingolstadt (dpa/lby) - Mit mehr als 150 Kilometern pro Stunde ist ein 21-Jähriger durch Ingolstadt gerast. Polizisten sahen in der Nacht das Auto und nahmen die Verfolgung auf, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Tacho des Streifenwagens zeigte dabei knapp 150 Kilometer pro Stunde an, dennoch schlossen die Beamten nicht zu dem Auto auf. Erst nach gut einem Kilometer, als ein Taxi eine enge Stelle blockierte, stoppten die Beamten das Fahrzeug.