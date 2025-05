Gersthofen (dpa/lby) - Eine brennende Glasflasche haben zwei Jugendliche in Gersthofen (Landkreis Augsburg) vor ein fahrendes Auto geworfen. Die Flasche flog am Mittwochabend über eine Lärmschutzwand und landete vor dem Wagen einer 49 Jahre alten Frau, wie die Polizei mitteilte. Sie fuhr demnach um die Lärmschutzwand herum und sah die Jugendlichen in der Nähe einer Bushaltestelle.