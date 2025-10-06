"Wildtiere werden auch in den nächsten hundert Jahren keine Verkehrsregeln lernen", sagte der Verbandschef. "Wer mit Tempo 80 statt 100 unterwegs ist, verkürzt seinen Bremsweg schon um 25 Meter – das kann Leben retten." Besonders wachsam sollten Verkehrsteilnehmer auf Landstraßen und in Wäldern sein, denn "sie verlaufen quasi durchs tierische Schlaf- oder Esszimmer" - soll heißen: Dort sind besonders viele Tiere unterwegs.