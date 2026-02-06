Verkehr: Irrtum bei Einreise – Mann festgenommen

Kiefersfelden (dpa/lby) - Wegen eines Irrglaubens über einen deutschen Haftbefehl ist ein Mann aus Ungarn bei der Einreise festgenommen worden. Der 26-Jährige war 2022 frühzeitig aus der Haft entlassen und nach Ungarn abgeschoben worden, wie die Bundespolizei mitteilte. Er sei davon ausgegangen, dass das Urteil von damals keine Wirkung habe, da er nur auf der Durchreise sei, erklärte er laut den Beamten. Die Bundespolizei nahm den Mann am Donnerstag bei einer Kontrolle direkt hinter der österreichischen Grenze auf der A93 fest.