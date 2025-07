Langweid am Lech (dpa/lby) - Rund 150.000 Euro Schaden hat der Brand eines Lastwagens auf der Bundesstraße 2 in Schwaben verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 46-jährige Fahrer in der Nacht auf Samstag Rauch an seinem Sattelauflieger bemerkt und das Fahrzeug auf dem Standstreifen gestoppt.