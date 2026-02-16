Die Diskussion um die Gestaltung von Kreisverkehren in Ilmenau nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem es in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Verkehr bereits Kritik an der Stadtverwaltung gegeben hatte, weil sie das im August vergangenen Jahres vom Stadtrat beschlossene Wettbewerbskonzept noch nicht umgesetzt hat, sorgen nun ausgerechnet die Olympischen Winterspiele dafür, dass der Druck auf das zuständige Amt für Stadtmarketing, Kultur und Freizeit steigt.