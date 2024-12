Verkehr in der Innenstadt: Die nächste Stadt will Tempo 20 einführen

Was in Eisenach Debatten auslöst, ist in anderen Thüringer Städten schon lange Realität. So gilt etwa in Erfurt, Jena und Weimar auf bestimmten Straßen Tempo 20. Am Anfang führe die Herabsetzung der Geschwindigkeit auf einzelnen Strecken zwar oft zu Unverständnis, heißt es etwa aus Weimar. Später komme das aber nur noch vereinzelt vor. Auch in Jena gibt es laut Stadt aktuell keine größeren Diskussionen über die Zonen.