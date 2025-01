Bayreuth/Regensburg (dpa/lby) - Glatteis und Schnee haben in Teilen Bayerns erneut zu Unfällen geführt. Im Landkreis Bayreuth kam es am Mittwochabend innerhalb kurzer Zeit zu drei Unfällen auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin, wie die Verkehrspolizei mitteilte. Eine 27-Jährige habe sich leicht verletzt, als sie mit ihrem Wagen in die Leitplanke prallte. Das Auto sei auf schneeglatter Straße noch mehrere hundert Meter weit gerutscht.