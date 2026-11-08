Verkehr: Hoher Schaden bei Massenkarambolage - zwei Verletzte

Hohenwart (dpa/lby) - Bei einer Massenkarambolage nahe Hohenwart (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Zudem liege der Sachschaden bei rund 175.000 Euro, teilte die Polizei mit. Eine 30-Jährige geriet demnach auf einer Bundesstraße aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo sie mit einem anderen Wagen kollidierte. Ihr Auto sei über die Fahrbahn geschlittert und in ein weiteres Fahrzeug gekracht - dieses wiederum kollidierte mit einem Transporter und kam auf der Seite zum Liegen.