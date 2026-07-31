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Verkehr Harzer Schmalspurbahnen schränken Zugverkehr zeitweise ein

Wer Anfang August mit den Harzer Schmalspurbahnen unterwegs ist, sollte vor der Abfahrt den Fahrplan prüfen. Es gibt vorübergehende Änderungen.

Verkehr: Harzer Schmalspurbahnen schränken Zugverkehr zeitweise ein
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Wegen eines Personalengpasses und Bauarbeiten kommt es Anfang August auf Strecken der Harzer Schmalspurbahnen zu Einschränkungen im Zugverkehr. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa

Wernigerode/Nordhausen - Fahrgäste der Harzer Schmalspurbahnen müssen sich Anfang August auf Einschränkungen einstellen. Vom 3. bis 12. August fallen auf der südlichen Harzquerbahn zwischen Nordhausen und Ilfeld sowie auf der Selketalbahn zeitweise Züge aus. Als Gründe nennt die Harzer Schmalspurbahnen GmbH einen Personalengpass in der Zugleitstelle Nordhausen sowie Bauarbeiten zwischen Niedersachswerfen und Ilfeld.

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Für die meisten ausfallenden Verbindungen richtet das Unternehmen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Auf der südlichen Harzquerbahn können allerdings für einzelne Zugfahrten keine Ersatzbusse angeboten werden. Auf der Selketalbahn bleiben die täglichen Dampfzugverbindungen von den Einschränkungen unberührt. Fahrgäste sollten sich vor Reiseantritt über die geänderten Fahrpläne informieren.