Verkehr: Harzer Schmalspurbahnen schränken Zugverkehr zeitweise ein

Für die meisten ausfallenden Verbindungen richtet das Unternehmen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Auf der südlichen Harzquerbahn können allerdings für einzelne Zugfahrten keine Ersatzbusse angeboten werden. Auf der Selketalbahn bleiben die täglichen Dampfzugverbindungen von den Einschränkungen unberührt. Fahrgäste sollten sich vor Reiseantritt über die geänderten Fahrpläne informieren.