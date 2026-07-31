Wernigerode/Nordhausen - Fahrgäste der Harzer Schmalspurbahnen müssen sich Anfang August auf Einschränkungen einstellen. Vom 3. bis 12. August fallen auf der südlichen Harzquerbahn zwischen Nordhausen und Ilfeld sowie auf der Selketalbahn zeitweise Züge aus. Als Gründe nennt die Harzer Schmalspurbahnen GmbH einen Personalengpass in der Zugleitstelle Nordhausen sowie Bauarbeiten zwischen Niedersachswerfen und Ilfeld.
Verkehr Harzer Schmalspurbahnen schränken Zugverkehr zeitweise ein
dpa 31.07.2026 - 10:35 Uhr