Erfurt (dpa/th) - Nach einer ganzen Reihe von Unfällen auf eisglatten Straßen appelliert die Polizei daran, dem Wetter angepasst unterwegs zu sein. "Kein Termin ist so wichtig wie deine Gesundheit!", postete die Thüringer Polizei auf der Plattform X. Allein am Morgen seien bislang 79 Verkehrsunfälle im Land gezählt worden, schrieb die Polizei weiter. Dabei seien in zehn Fällen Menschen verletzt worden. Häufig mussten auch die Straßen für Rettungs- und Räumungsarbeiten gesperrt werden.