Ober-Mörlen (dpa/lhe) - Mit seinem auffälligen Fahrstil hat ein Autofahrer in der Wetterau mutmaßlich für zwei Verletzte gesorgt. Der 37-Jährige war mit seinem Auto in der Nacht auf der Autobahn 5 bei Ober-Mörlen ins Schleudern geraten und touchierte einen Laster, der wiederum auf einen Sattelauflieger auffuhr, wie ein Polizeisprecher schilderte. Der Autofahrer wurde dabei demnach leicht verletzt, ebenso wie der Fahrer des Lasters, der von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden musste.