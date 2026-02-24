Verkehr: Fußgängerin nach Unfall tödlich verunglückt

Westendorf (dpa/lby) - Eine 83-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall mit einem entgegenkommenden Kleinlastwagen tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die Seniorin um die Mittagszeit auf einer Kreisstraße im Gemeindebereich Westendorf (Landkreis Ostallgäu) unterwegs. Der 60 Jahre alte Fahrer des Kleinlasters habe die Frau ersten Erkenntnissen nach übersehen. Sie sei vom rechten Außenspiegel am Kopf getroffen worden.