Verkehr Fußgängerin nach Unfall tödlich verunglückt

Eine Seniorin wird im Allgäu auf der Straße von einem Kleinlaster erfasst und stirbt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Verkehr: Fußgängerin nach Unfall tödlich verunglückt
Eine Fußgängerin ist im Allgäu von einem Kleinlastwagen tödlich verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa

Westendorf (dpa/lby) - Eine 83-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall mit einem entgegenkommenden Kleinlastwagen tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die Seniorin um die Mittagszeit auf einer Kreisstraße im Gemeindebereich Westendorf (Landkreis Ostallgäu) unterwegs. Der 60 Jahre alte Fahrer des Kleinlasters habe die Frau ersten Erkenntnissen nach übersehen. Sie sei vom rechten Außenspiegel am Kopf getroffen worden.

Trotz der Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern sei die Seniorin noch am Unfallort gestorben. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten an.