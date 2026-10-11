Stadtallendorf (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist in Stadtallendorf von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann soll am späten Samstagabend komplett dunkel gekleidet über eine Bundesstraße in der Stadt im Kreis Marburg-Biedenkopf gelaufen sein, wie die Polizei mitteilte. Ein 19-Jähriger erfasste mit seinem Wagen dort den Mann. Durch die Wucht der Kollision wurde er so schwer verletzt, dass er noch am Einsatzort starb. Wer der Tote ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei versucht die Identität des Mannes zu klären und bittet dazu auch die Bevölkerung um Hinweise.