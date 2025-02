Forchheim (dpa/lby) - Bei einem Unfall in der Nähe von Forchheim sind fünf Menschen verletzt worden. Zuerst sei ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und sei an der Schutzplanke hängen geblieben, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Morgen. Das dahinter fahrende Auto sei daraufhin in das Unfallauto hineingefahren.