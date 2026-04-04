Verkehr: Fünf Autos auf A9 zusammengestoßen – drei Verletzte

Manching (dpa/lby) - Bei einer Unfallserie auf der A9 nahe Manching (Landkreis Pfaffenhofen) sind insgesamt fünf Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein Senior habe laut Polizei zu spät bemerkt, dass der Wagen vor ihm wegen des Verkehrs stark abbremsen musste und fuhr in das Heck des Fahrzeugs. Drei weitere Autos fuhren am Freitag ebenfalls auf. Durch den Zusammenstoß wurden drei Menschen leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.