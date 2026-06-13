Verkehr: Frontalzusammenstoß mit Lastwagen - mehrere Verletzte

Stammham (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß eines Lastwagens mit einem Auto sind in Oberbayern mehrere Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Morgen auf der B12 zwischen Stammham und Marktl (beide Landkreis Altötting), wie die Polizei mitteilte. Wie viele Menschen verletzt wurden, konnten die Ermittler zunächst nicht sagen. Auch zur Schwere der Verletzungen machten sie zunächst keine Angaben. Wegen der Bergungsarbeiten soll die Straße noch für mehrere Stunden gesperrt bleiben.