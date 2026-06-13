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  4. Frontalzusammenstoß mit Lastwagen - mehrere Verletzte

Verkehr Frontalzusammenstoß mit Lastwagen - mehrere Verletzte

Nach einem schweren Unfall ist eine Bundesstraße gesperrt. Noch ist vieles unklar.

Verkehr: Frontalzusammenstoß mit Lastwagen - mehrere Verletzte
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Über die Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

Stammham (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß eines Lastwagens mit einem Auto sind in Oberbayern mehrere Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Morgen auf der B12 zwischen Stammham und Marktl (beide Landkreis Altötting), wie die Polizei mitteilte. Wie viele Menschen verletzt wurden, konnten die Ermittler zunächst nicht sagen. Auch zur Schwere der Verletzungen machten sie zunächst keine Angaben. Wegen der Bergungsarbeiten soll die Straße noch für mehrere Stunden gesperrt bleiben. 

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Ein Gutachter sei auf dem Weg zum Unfallort, sagte eine Polizeisprecherin. Zunächst gab es keine Informationen zur Unfallursache.