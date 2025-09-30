Schwerer Unfall Crash von Tram und Reisebus in Berlin - Fahrer verletzt

Ein Reisebus und eine Straßenbahn stoßen nahe dem Berliner Alexanderplatz zusammen. Auch eine Schulklasse war in der Bahn – Sanitäter kümmern sich um die Kinder und Jugendlichen.
Mindestens zwei Fahrgäste der Straßenbahn seien leicht verletzt worden. In der Tram war auch eine Schulklasse mitgefahren, so der Sprecher. Sanitäter kümmerten sich um die Kinder oder Jugendlichen. Ob es weitere Verletzte gebe, sei zunächst noch nicht bekannt gewesen.
Der Bus, der aus dem europäischen Ausland und die Straßenbahn stießen demnach auf der Mollstraße etwa auf der Höhe der Berolinastraße zusammen. Die Tram fährt dort in der Mitte der breiten Straße, die Autos jeweils rechts und links in mehreren Spuren.
Beide Fahrzeuge seien bei dem Unfall zerstört worden. Der Bus wurde dabei auch noch gegen die Stromleitungen der Tram gedrückt. 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.