Halle - Auf den Autobahnen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird es zum Ferienbeginn an diesem Samstag voraussichtlich etwas voller. Bereits am Freitag sei ein leicht erhöhtes Verkehrsaufkommen zu erwarten, teilte die Autobahn GmbH mit. Spürbar voller dürfte es hingegen am ersten Juli-Wochenende auf den Fernstraßen werden.