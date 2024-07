Mehrere Millionen Flugreisende in Bayern während der Sommerferien

Auch die Flughäfen in München, Nürnberg und Memmingen erwarten nach eigenen Angaben viel Reiseverkehr. Über sechs Millionen Fluggäste erwarte der Münchner Flughafen in den kommenden Ferienwochen, alleine 400.000 Gäste am ersten Wochenende. Zeitpuffer am Flughafen könnten den Reisetag entspannen. Bei manchen Flügen sei es möglich, bereits im Vorfeld Online einzuchecken. Am Nürnberger Flughafen gebe es Gepäckautomaten, die die Wartezeit verkürzten. Auch die Anreise zum Flughafen können Flugreisende im Vorfeld entspannter organisieren. Den Parkplatz vorab buchen oder wie der Flughafen Memmingen empfiehlt, vom Bahnhof aus den Pendelbus nutzen.