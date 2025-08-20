Winkelhaid (dpa/lby) - Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall bei Winkelhaid tödlich verletzt worden. Der 62 Jahre alte Mann sei von einem Transporter erfasst und daraufhin in einen Straßengraben geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Der Mann sei noch an der Unfallstelle im Landkreis Nürnberger Land gestorben. Der Transporter und der Fahrradfahrer seien in die gleiche Richtung unterwegs gewesen. Die betroffene Stelle der Kreisstraße wurde für die Unfallaufnahme und Räumarbeiten für rund dreieinhalb Stunden gesperrt.