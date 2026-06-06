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  4. Fahrer parkt Lastwagen für Pause auf der Autobahn

Verkehr Fahrer parkt Lastwagen für Pause auf der Autobahn

Ein Lastwagenfahrer stoppt mit seinem Sattelzug direkt auf der Autobahn. Die Polizei greift ein.

Weißensberg - Ein Lastwagenfahrer hat einfach auf der Autobahn angehalten, um Pause zu machen. Eine Streife entdeckte den Lastwagen am Freitagabend auf der A96 bei Weißensberg im Landkreis Lindau am Bodensee unbeleuchtet auf dem Seitenstreifen, wie die Polizei mitteilte. Den Beamten sagte der 54-jährige Fahrer, dass er seine Lenkzeit überschritten habe und nun Pause machen muss. Die Polizisten schickten den Mann mit seinem Lastwagen zum nächsten Parkplatz. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld wegen Parkens auf der Autobahn. 

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Immer wieder Unfälle mit abgestellten Lastwagen

 Schätzungen zufolge fehlen etwa 20.000 Parkplätze bundesweit entlang der Autobahnen. In der Vergangenheit ist es immer wieder zu Unfällen gekommen, weil Lastwagen etwa auf dem Seitenstreifen oder in Einfahrten von Rastanlagen geparkt hatten. Erst im März war ein 18 Jahre alter Motorradfahrer auf der A8 bei Augsburg gestorben, nachdem er auf einen Lastwagen aufgefahren war. Der Lastwagenfahrer hatte sein Gespann laut Polizei auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahn abgestellt. 

Eine Untersuchung des ADAC aus dem letzten Jahr kam zu dem Ergebnis, dass an jeder zweiten beobachteten Raststätte Lastwagen an solchen hochriskanten Stellen, wie etwa dem Standstreifen oder den Ein- und Ausfahrten von Parkplätzen abgestellt worden waren. Grund dafür ist laut dem Automobilclub ein großer Mangel an Stellflächen.