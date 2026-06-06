Verkehr Fahrer parkt Lastwagen für Pause auf der Autobahn

Weißensberg - Ein Lastwagenfahrer hat einfach auf der Autobahn angehalten, um Pause zu machen. Eine Streife entdeckte den Lastwagen am Freitagabend auf der A96 bei Weißensberg im Landkreis Lindau am Bodensee unbeleuchtet auf dem Seitenstreifen, wie die Polizei mitteilte. Den Beamten sagte der 54-jährige Fahrer, dass er seine Lenkzeit überschritten habe und nun Pause machen muss. Die Polizisten schickten den Mann mit seinem Lastwagen zum nächsten Parkplatz. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld wegen Parkens auf der Autobahn.