Verkehr: Fahrbahn wird erneuert: mehrere Sperrungen auf der A93

Regensburg (dpa/lby) - Weil die Fahrbahn erneuert wird, kommt es in den kommenden Wochen zu mehreren Sperrungen auf der Autobahn 93 zwischen Regensburg und dem Autobahndreieck Holledau bei Ingolstadt. So müssen Autofahrer ab dem 23. Mai an der Anschlussstelle Bad Abbach (Landkreis Kelheim) in Fahrtrichtung Regensburg mit Einschränkungen rechnen, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die Ausfahrt für den Verkehr aus München soll demnach bis Mitte September gesperrt bleiben, die Einfahrt für den Verkehr in Richtung Regensburg bis Ende Juli.