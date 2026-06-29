Verkehr Experiment soll Menschen zum Verzicht aufs Auto bewegen

Ortenberg (dpa/lhe) - Können Menschen auch in ländlichen Regionen häufiger auf das Auto verzichten? Dieser Frage geht ein Mobilitätsexperiment im Wetteraukreis nach. In Ortenberg, Glauburg und Ranstadt testen rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrere Monate lang kostenlos E-Bikes, Lastenräder oder das Deutschlandticket. Das Projekt des Instituts für sozial-ökologische Forschung (ISOE) und des Regionalverbands FrankfurtRheinMain soll zeigen, ob sich das Mobilitätsverhalten dauerhaft verändern lässt.