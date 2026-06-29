"Das Deutschlandticket macht vieles leichter. Man braucht sich keine Gedanken über Tarife und den richtigen Fahrschein zu machen", berichtet der 50-Jährige. Auf ein E-Bike, wie es bei dem Projekt auch zur Verfügung gestellt wird, haben er und sein Sohn verzichtet. Sie benutzen lieber ihre herkömmlichen, mit Muskelkraft angetriebenen Räder. "Das ist sportlicher", sagt Langkamm.

Mobilität möglichst bequem, sicher, schnell und verlässlich

Für den Regionalverband sind solche Erfahrungen der eigentliche Erfolg des Projekts. "Ziel ist es, dass wir die Mobilität in der Region so gestalten, dass die Menschen möglichst bequem, möglichst sicher, möglichst direkt, möglichst schnell, möglichst verlässlich von A nach B kommen und dafür nicht zwingend ein eigenes Auto haben müssen", sagt Rouven Kötter, Erster Beigeordneter des Regionalverbands. "Dazu muss es Spaß machen und gut funktionieren." Für seinen Verband sei es deshalb wichtig, einfach mal Sachen auszuprobieren und den dafür erforderlichen Mut aufzubringen.

Das Budget für den fünfmonatigen Versuch in der Wetterau liegt nach Angaben des Regionalverbands bei rund 25.000 Euro. Der Verband finanziert diese Ausgaben nicht selbst, hat aber die Fördermittel beim Bund besorgt. Vor Ort steht der Verein Dorfbeweger den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite.

Positive Erkenntnisse aus früheren Versuchen

Dass aus dem Ausprobieren dauerhafte Veränderungen entstehen können, zeigt ein ähnliches und bereits abgeschlossenes Mobilitätsexperiment in Friedrichsdorf (Hochtaunuskreis). Dort sind nach Angaben des ISOE rund zwei Drittel der Teilnehmer dauerhaft auf andere Verkehrsmittel umgestiegen. Einige hätten sich ein eigenes E-Bike gekauft, andere nutzten Bus und Bahn weiterhin regelmäßig.

Die Organisatoren hoffen nun, dass auch in der Wetterau aus einem zeitlich begrenzten Experiment neue Routinen entstehen. Für Menschen wie Melanie Kostka hat dieser Wandel bereits begonnen – mit einer einfachen Entscheidung: öfter aufs Fahrrad zu steigen und das Auto stehen zu lassen.