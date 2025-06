Nürnberg (dpa/lby) - In Bayern können Schwertransporte künftig von speziell geschultem Personal begleitet werden - und nicht mehr von der Polizei. Die sogenannten Transportbegleiter haben eigene Weisungsbefugnisse und sollen so die Polizei entlasten, wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Nürnberg sagte. Bayern sei das erste Bundesland, das einen solchen Schritt gehe.