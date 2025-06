Teunz - Bei einem Unfall mit einem Golfkart in Bayern ist eine Person gestorben. Fünf weitere Personen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Kleinfahrzeug war demnach am Montagabend in der oberpfälzischen Gemeinde Teunz im Landkreis Schwandorf von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.