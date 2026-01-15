Gera (dpa/th) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Norden von Gera sind drei Menschen verletzt worden. Eine 61-Jährige hatte mutmaßlich die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin stießen die Autos am Mittwoch in der Otto-Schott-Straße zusammen. Die Frau und ihre 41 Jahre alte Beifahrerin sowie der Fahrer des anderen Wagens kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik.
Verkehr Drei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos in Gera
dpa 15.01.2026 - 08:45 Uhr