Verkehr Drei Stunden Stau am Schweizer Gotthard-Tunnel

Anwohner sauer wegen Ausweichverkehr

Der 17 Kilometer lange Tunnel verbindet die Ortschaften Göschenen im Kanton Uri mit Airolo im Kanton Tessin und gehört zu den wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen durch die Alpen. Viele Urlauber aus Deutschland, den Niederlanden und anderen europäischen Ländern nutzen ihn auf der Reise Richtung Italien.