Für den Fahrer, der mit seinem Wagen auf die Gegenspur geriet, sowie eine Insassin des entgegenkommenden Autos kam jede Hilfe zu spät. Die beiden starben noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos sei kurze Zeit später in der Klinik gestorben, so der Sprecher. Nur ein Mann aus dem Wagen habe demnach schwer verletzt überlebt. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus.