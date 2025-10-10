Verkehr: Drei junge Männer bei Unfall schwerst verletzt

Schechen (dpa/lby) - Drei junge Männer sind bei einem Unfall in Schechen (Landkreis Rosenheim) schwerst verletzt worden. Ihr Auto überschlug sich mehrfach, ein 19-jähriger Mitfahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert, ein 20-jähriger Mitfahrer eingeklemmt, wie die Polizei mitteilt. Sie geht davon aus, dass das Auto gegen 23.00 Uhr in einer Kurve der Kreisstraße wegen überhöhter Geschwindigkeit zunächst nach links von der Fahrbahn abkam. Beim Gegenlenken geriet das Auto dann auf der anderen Straßenseite auf das Bankett, woraufhin es sich in einer angrenzenden Wiese mehrfach überschlug.