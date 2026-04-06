Verkehr: Darum entsteht bei Coburg eine neue Autobahn-Raststätte

Keine Raststätte weit und breit

Die Autobahn GmbH des Bundes sieht eine "Versorgungslücke" auf dieser Trasse. Auf dem mehr als 140 Kilometer langen Streckenabschnitt der A73 zwischen der Landesgrenze im Norden und der Tank- und Rastanlage Feucht an der A9 im Süden gebe es derzeit keine weitere Raststätte mit Tankstelle. Das Bundesfernstraßengesetz sieht vor, dass in einem Abstand von 50 bis 80 Kilometer Tank- und Rastanlagen zur Verfügung stehen müssen.