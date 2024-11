Verkehr: Busfahrer fährt betrunken zur Arbeit

Karlsfeld (dpa/lby) - Ein Busfahrer ist mit seinem Auto in Karlsfeld (Landkreis Dachau) betrunken zur Arbeit gefahren. Der 38-Jährige war einem anderen Autofahrer aufgefallen, da er Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei kontrollierte schließlich den Fahrer. Ein Atemalkoholtest habe dabei einen Wert von 3,1 Promille ergeben. Gegenüber den Beamten gab der Mann am Freitag an, gerade auf dem Weg zu seiner Arbeit als Busfahrer zu sein.