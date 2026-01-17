Verkehr: Bus-Angebot in Thüringen steht vor Herausforderungen

Land will mehr Geld in die Hand nehmen

Das Verkehrsministerium betont, dass die Investitionshilfen des Landes etwa für Fahrzeuge und Betriebshöfe, von 21 Millionen Euro im Jahr 2025 bis 2027 auf rund 60 Millionen Euro steigen sollen. Zur Einordnung: Einem Gutachten des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) zufolge lag der Anteil der öffentlichen Finanzierung bei den Gesamtaufwendungen für den Thüringer ÖPNV im Jahr 2024 allerdings bei rund 610 Millionen Euro. Aus den Fahrscheineinnahmen wurden demnach zudem rund 200 Millionen Euro erwirtschaftet.