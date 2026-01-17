Verkehr: Bus-Angebot in Thüringen steht vor Herausforderungen

Erfurt/Jena (dpa/th) - Der öffentliche Nahverkehr mit Bussen steht in Thüringen vor großen Herausforderungen. Angesichts der immer schwierigeren finanziellen Situation seien in Zukunft Abstriche beim Angebot zu befürchten, erklärt Tilman Wagenknecht, Geschäftsführer im Verband "Bus & Bahn Thüringen". Dem Verband gehören 14 Bus- und Bahnunternehmen sowie Institutionen im Freistaat an. Ohne ein klares politisches Bekenntnis zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) seien die aktuellen Probleme nicht lösbar, so Wagenknecht.