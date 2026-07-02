Verkehr: Brücke auf der A44 nach Hitzeschäden gesperrt

Kassel (dpa/lhe) - Die Autobahn 44 im Landkreis Kassel wird an diesem Freitag auf der Bergshäuser Brücke einseitig gesperrt. Der Grund: Es müssen Spurrillen - sogenannte Verdrückungen - beseitigt werden, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Das Teilstück wird dafür am Freitag ab 8.00 Uhr ab dem Dreieck A7/A44 Kassel-Süd bis zum Kreuz A49/A44 Kassel-West in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Die Arbeiten sollen bis zum Abend dauern.