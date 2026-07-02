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  4. Brücke auf der A44 nach Hitzeschäden gesperrt

Verkehr Brücke auf der A44 nach Hitzeschäden gesperrt

Eigentlich sollten die Spurrillen erst später beseitigt werden. Nun aber werden die Arbeiten vorgezogen. Die hohen Temperaturen hatten die Schäden verstärkt.

Verkehr: Brücke auf der A44 nach Hitzeschäden gesperrt
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Die Arbeiten sollen nur einen Tag dauern. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Kassel (dpa/lhe) - Die Autobahn 44 im Landkreis Kassel wird an diesem Freitag auf der Bergshäuser Brücke einseitig gesperrt. Der Grund: Es müssen Spurrillen - sogenannte Verdrückungen - beseitigt werden, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Das Teilstück wird dafür am Freitag ab 8.00 Uhr ab dem Dreieck A7/A44 Kassel-Süd bis zum Kreuz A49/A44 Kassel-West in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Die Arbeiten sollen bis zum Abend dauern.

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"Die bereits bekannten Verdrückungen haben sich durch die Hitze der vergangenen Tage deutlich verstärkt und eine Höhe von bis zu 10 cm erreicht", teilte die Autobahn GmbH mit. "Durch die Spurrillen besteht Unfallgefahr. Daher muss schnellstmöglich gehandelt werden." Die Sanierung war bereits länger geplant, sollte aber in verkehrsärmeren Zeiten erfolgen.