München - Im Verkehrsausschuss des Bundestages soll es nächste Woche um Forderungen aus der Region beim Neubau von Bahngleisen für den Brenner-Nordzulauf im bayerischen Inntal gehen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat nach Angaben der Abgeordneten Daniela Ludwig beantragt, in der Anhörung am 16. Oktober mögliche Verbesserungen in der Trassenplanung zu prüfen.