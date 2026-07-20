Magdala (dpa/th) - Ein Lkw ist auf der Autobahn 4 zwischen Apolda und Magdala in Brand geraten. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Demnach brachen die Flammen auf dem Auflieger des Lasters aus. Der Fahrer hielt an und koppelte die Zugmaschine ab. Die drei auf dem Auflieger transportierten Autos brannten aus. Laut Polizeiangaben beträgt der Sachschaden über 100.000 Euro. Die Unfallursache ist unbekannt. Die Lösch- und Bergungsarbeiten liefen am Morgen noch.