Pirna (dpa/sn) - Ein Kleintransporter ist auf der A17 in Richtung Prag zwischen Pirna und Bahretal in Brand geraten. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Fahrzeugbrand war die Autobahn in Richtung Prag vorübergehend voll gesperrt. Einsatzkräfte löschten das Feuer. Der Verkehr wird seit 2.50 Uhr über den linken Fahrstreifen geleitet, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte.