Hier wird’s langsam: Die betroffenen Abschnitte

Im Einzelnen gelten die Geschwindigkeitsbegrenzungen an der A3 vom Autobahnkreuz Deggendorf bis Anschlussstelle Hengersberg, an der A92 von der Anschlussstelle Oberschleißheim bis Eching-Ost, von Freising-Süd bis Freising-Ost und von Landshut-West bis Dingolfing-Ost sowie an der A93 vom Dreieck Saalhaupt bis Elsendorf.