Kufstein (dpa/lby) - Wegen Blockabfertigungen auf der österreichischen Inntalautobahn hat sich der Verkehr für Lastwagen in Deutschland fast 40 Kilometer lang gestaut. Am Dienstagmorgen zwischen 6.00 Uhr und 9.00 Uhr durften nur 300 Lastwagen pro Stunde die Dosierstelle passieren, wie die Polizei mitteilte. In der Stunde danach waren es dann 350 Laster.